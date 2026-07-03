Este viernes amaneció con temperaturas bajo cero en gran parte del país. Nubel Cisneros prevé un fin de semana helado, con posibilidades otra vez de que caiga aguanieve.
Viernes con temperaturas bajo cero en gran parte del país y posibilidades otra vez de aguanieve
Este viernes amaneció con temperaturas bajo cero en gran parte del país. Nubel Cisneros prevé un fin de semana helado, con posibilidades otra vez de que caiga aguanieve. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría aún, con restos de nubosidad en la costa sureste, lo que mantiene la probabilidad de chaparrones de aguanieve en las primeras horas en la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo frío aun con bajas sensaciones térmicas, previéndose nuevamente muy bajas temperaturas en la noche.
El sábado tendremos nuevamente un inicio de jornada muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá condiciones frías a frescas con cielo parcialmente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.
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El domingo se espera una mañana muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste.
Viernes 3
Zona Norte: máxima 12º y mínima -1º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º
Sábado 4
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º
Domingo 5
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º
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