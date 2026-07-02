Un policía resultó herido en un procedimiento tras alerta del sistema ShotSpotter en el barrio Peñarol. Atacaron a balazos un móvil policial. Hay un detenido e incautaron pistolas.
Hirieron a un policía en el barrio Peñarol; hay un detenido e incautaron armas que fueron arrojadas en una bolsa
Los efectivos vieron como un hombre salió corriendo y arrojó una bolsa en una casa: dentro había armas y un cargador.
Un móvil de la Unidad de Respuesta Móvil llegó al lugar por un ataque a balazos detectado por el sistema ShotSpotter. Allí, les dispararon desde una casa y un policía terminó herido con un balazo en el abdomen y otros en los brazos. Fue llevado por el mismo móvil al Hospital Español, donde está estable, según información policial primaria.
Los efectivos, antes de llevar al herido a un centro asistencial, pidieron apoyo.
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Policías vieron como una persona iba caminando y descartó una bolsa, en la que adentro había varias armas, incluidas dos pistolas glock como las del Ministerio del Interior, además de un fusil. Fue detenido por otros policías que llegaban en apoyo.
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