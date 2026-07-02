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Registraron nieve y graupel en las sierras, a 40 kilómetros de Maldonado

El meteorólogo Nubel Cisneros había adelantado que estaban dadas las condiciones para que se diera el fenómeno en la zona de las sierras.

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En la noche de este jueves comenzaron a registrarse las primeras imágenes de graupel y nieve en la zona de las sierras, a más de 40 kilómetros de Maldonado.

"Histórico nevado en las sierras de Maldonado", publicaron junto al video de este jueves.

nevo en la provincia de buenos aires y en varias zonas de argentina por una ola de frio polar
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Nevó en la provincia de Buenos Aires y en varias zonas de Argentina por una ola de frío polar

Cisneros había adelantado que las condiciones estaban dadas para que el fenómeno se diera.

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