En la noche de este jueves comenzaron a registrarse las primeras imágenes de graupel y nieve en la zona de las sierras, a más de 40 kilómetros de Maldonado.
Registraron nieve y graupel en las sierras, a 40 kilómetros de Maldonado
El meteorólogo Nubel Cisneros había adelantado que estaban dadas las condiciones para que se diera el fenómeno en la zona de las sierras.
En un video registrado por Camino Portal del Alma en Instagram se aprecia el fenómeno anunciado por el meteorólogo Nubel Cisneros.
"Histórico nevado en las sierras de Maldonado", publicaron junto al video de este jueves.
Seguí leyendo
Nevó en la provincia de Buenos Aires y en varias zonas de Argentina por una ola de frío polar
Cisneros había adelantado que las condiciones estaban dadas para que el fenómeno se diera.
Lo más visto
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ
Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
AEROPUERTO DE CARRASCO
Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor
caso facundo
Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera; fue detenido
"TRABAJABA PARA APOSTAR"
La historia del exfutbolista Pablo Melo, que desde hace 15 años lucha contra su adicción al juego
PROTAGONISTAS
Dejá tu comentario