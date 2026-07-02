Registraron nieve y graupel en las sierras, a 40 kilómetros de Maldonado

Camino Portal del Alma Camino Portal del Alma

En la noche de este jueves comenzaron a registrarse las primeras imágenes de graupel y nieve en la zona de las sierras, a más de 40 kilómetros de Maldonado.

En un video registrado por Camino Portal del Alma en Instagram se aprecia el fenómeno anunciado por el meteorólogo Nubel Cisneros.

"Histórico nevado en las sierras de Maldonado", publicaron junto al video de este jueves.

Cisneros había adelantado que las condiciones estaban dadas para que el fenómeno se diera. View this post on Instagram

Temas de la nota nieve

graupel