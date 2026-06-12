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Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Más de 40.000 niños trabajan en Uruguay y casi la mitad son niñas que lo hacen en su casa

La directora del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Bouret, dijo que trabajan en la elaboración del “primer plan estratégico para tomar acciones concretas a corto, mediano y largo plazo”.

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Este 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, y el Ministerio de Trabajo dio a conocer las últimas cifras disponibles con base en una encuesta realizada en el segundo semestre de 2024.

La directora del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Bouret, dijo en rueda de prensa que “más de 40.200 niños trabajan en Uruguay, sin contar las peores formas de trabajo infantil”.

Y agregó que de esa cantidad, “casi la mitad son niñas que a partir de los 5 años ya hacen tareas de cuidados” en sus casas.

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“Son niñas que hipotecan su futuro, niñas que dejan de ir a estudiar, de ir a jugar o del descanso. Y un tercio de esa población tan chica ya dice que siente alguna lesión en su cuerpo a raíz de los trabajos que realiza por la carga, imaginate un niño de 6, 7 u 8 años al levantar ropa mojada o un niño más chico, cómo va sufriendo y que da cuenta después, a lo largo de la vida, esos problemas”, alertó la jerarca.

Consultada sobre las acciones que lleva adelante el Comité para erradicar el trabajo infantil, Bouret dijo que coordinan con el INAU las tareas de control, al tiempo que trabajan en “el primer plan estratégico para tomar acciones a corto, mediano y largo plazo”.

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