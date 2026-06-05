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HASTA EL MEDIODÍA DE SÁBADO

Rige aviso especial de Meteorología por nieblas y neblinas en todo el país

El comunicado del organismo oficial advierte por la reducción de la visibilidad debido al fenómeno; rige hasta este sábado al mediodía.

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Meteorología emitió un aviso especial por nieblas y neblinas en todo el territorio que rige hasta el mediodía de este sábado 6.

El comunicado alerta por la reducción de la visibilidad debido al fenómeno.

Este sábado se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas.

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