Meteorología emitió un aviso especial por nieblas y neblinas en todo el territorio que rige hasta el mediodía de este sábado 6.
Rige aviso especial de Meteorología por nieblas y neblinas en todo el país
El comunicado del organismo oficial advierte por la reducción de la visibilidad debido al fenómeno; rige hasta este sábado al mediodía.
El comunicado alerta por la reducción de la visibilidad debido al fenómeno.
Este sábado se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas.
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