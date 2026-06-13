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PUNTAS DE QUEBRACHO

Femicidio en Cerro Largo: una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó

El hecho ocurrió en la noche del viernes en un establecimiento de la zona rural de Puntas de Quebracho. El cuerpo del agresor fue encontrado este sábado de mañana. La pareja tenía un hijo en común y no registraba denuncias previas de violencia doméstica.

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Una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que luego de cometer el crimen se suicidio. El femicidio ocurrió en la noche de este viernes en la zona rural de Puntas de Quebracho, en Cerro Largo, mientras que el cuerpo del agresor fue encontrado en la mañana de este sábado por la Policía.

Pasadas las 20 horas del viernes, una llamada ingresó al 911 para alertar sobre un grave incidente de violencia doméstica en un establecimiento rural de la zona, en el límite entre Cerro Largo y Treinta y Tres. Por eso, personal policial de ambos departamentos acudió al llamado de emergencia.

Al llegar a la vivienda, los policías encontraron a la mujer con varios disparos que aún tenía signos vitales. De inmediato, fue trasladada con vida a una policlínica de la localidad de Fraile Muerto, en Cerro Largo, pero falleció pese al esfuerzo de los médicos.

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Este sábado de mañana, efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) encontraron el cuerpo del hombre a unos 200 metros del lugar, suspendido de un árbol.

La pareja tenía un hijo en común y no registraba denuncias previas de violencia doméstica, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena del hecho que es investigado por la Fiscalía Departamental de turno y la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

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