Ingreso de un sistema frontal frío con lluvias y lloviznas, y vientos del sur; ¿qué pasará con la nieblas?

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días indica que este sábado , comienza con nieblas y neblinas con mejoras temporarias hasta las primeras horas de la tarde que darán mejor visibilidad.

Hacia la tarde, se intensificará la nubosidad que anticipará el ingreso de un sistema frontal frío, que generará algunas lluvias y lloviznas de rápido pasaje en la noche. Los vientos rotarán hacia el sur, lo que cambiará la masa de aire y se disiparán las nieblas, que en la madrugada comenzarán a abandonar la región.

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Norte: Mínima 4ºC | Máxima 18ºC.

Sur: Mínima 4ºC | Máxima 17ºC.

Este: Mínima 4ºC | Máxima 17ºC.

Oeste: Mínima 2ºC | Máxima 17ºC.

Área metropolitana: Mínima 5ºC | Máxima 15ºC.

El domingo, la mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas aisladas, observándose en las primeras horas restos de nubosidad en la costa este.

La tarde continuara fría con cielo ligeramente nublado, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 2ºC | Máxima 14ºC.

Sur: Mínima 2ºC | Máxima 12ºC.

Este: Mínima 3ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 3ºC | Máxima 12ºC.

Área metropolitana: Mínima 0ºC | Máxima 11ºC.

El lunes, comienza muy frío con importantes heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo fresco con buena presencia presentándose muy frío en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Área metropolitana: Mínima 2ºC | Máxima 12ºC.