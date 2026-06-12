Persecución policial y tiroteo por el robo de un vehículo que empezó en Carrasco Sur y terminó en Punta Gorda

Delincuentes robaron un vehículo rojo en la zona de Carrasco Sur y a partir de ahí comenzó una persecución policial por parte de efectivos del grupo PADO en moto que vieron lo que ocurría.

En la huida, los delincuentes se bajaron del auto robado para subirse a otro vehículo gris que oficiaba de puntero, en la zona de avenida Italia y avenida Bolivia. En un momento, uno de los ladrones hizo un gesto como que iba a sacar un arma de fuego y los policías dispararon, logrando pinchar una de las ruedas del vehículo rojo.

Los delincuentes lograron huir de esa primera persecución, pero el trabajo de la Policía siguió para dar con su captura. Finalmente, el auto gris llegó hasta avenida Eugenio Baroffio y avenida Italia, en Punta Gorda. Los ladrones se bajaron corriendo y uno de ellos pudo ser detenido. Es mayor de edad y hace poco tiempo había salido de la cárcel, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

La Policía montó un operativo en la zona de Carrasco Sur, Punta Gorda y Paso Carrasco para dar con el delincuente fugado.