Mercado de trabajo cerró 2025 con el máximo nivel de empleo desde 2015

La tasa de empleo en diciembre se mantuvo en 60%, un par de décimas por encima de lo registrado un año atrás. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que hay 1 millón 775 mil ocupados, unos 15 mil más que un año atrás.

La Tasa de Actividad (que mide la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo) bajó levemente en diciembre, por lo que la tasa de desempleo cayó al 7%. El INE estima que hay 133.000 personas desocupadas, 8.000 menos que en diciembre de 2024 (cuando la tasa era 7,4%).

La informalidad se ubicó en el 21,9% de los ocupados, 7 décimas por encima de lo observado un año atrás. Analizando el desempleo por edad, el desempleo entre las personas de 25 a 29 años se ubicó en 9,4%, un punto menos que un año atrás.

Cerrado el año 2025, el empleo alcanzó su mayor nivel desde fines de 2014, comienzos de 2015, cuando la economía venía de un ciclo de fuerte crecimiento. En los años posteriores el crecimiento se moderó y el empleo cayó a tasas de 56 a 57%. Con la pandemia el mercado de trabajo sufrió fuertes alteraciones, pero ya a partir de 2022 el empleo crece de manera permanente hasta llegar a los niveles actuales.

