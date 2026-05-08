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LA BALA QUEDÓ EN EL CRÁNEO

Bebé de seis meses está en el CTI con un impacto de bala en la cabeza tras ataque a tiros en Malvín Norte

El ataque a tiros ocurrió tarde en la noche del jueves en Malvín Norte. Un bebé de seis meses fue herido en la cabeza con un impacto de bala. El proyectil quedó alojado en el cráneo. Está en CTI.

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Un bebé de seis meses fue herido en la cabeza con un impacto de bala. Ocurrió el jueves de noche, en Malvín Norte.

Según información primaria a la que accedió Subrayado, hubo una ráfaga de disparos en la zona del complejo de viviendas INVE; se presume que con armas automáticas.

El bebé fue herido en la cabeza y trasladado de urgencia al hospital Pasteur. Allí se le diagnosticó en principio un roce de bala, y fue derivado al Pereira Rossell, en donde se le hicieron estudios más profundos.

Carlos Negro, ministro del Interior.
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Allí las tomografías revelaron que en verdad había un impacto de bala, y que el proyectil estaba aún adentro de la cabeza del pequeño. Su estado es grave.

De acuerdo a la información obtenida este viernes de mañana, el diagnóstico en el Pereira fue: "proyectil alojado con lesión intracraneana en estado grave". Fue derivado a cirujano y permanece en el CTI con asistencia respiratoria mecánica.

El ataque

Los disparos de armas de fuego fueron advertidos por policías que patrullaban la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte. Identificaron que las ráfagas de disparos se dieron en Dubrich y Mataojo.

Los policías se dirigen al lugar y en la esquina de Dubrich y calle 125 llega una mujer de 22 años que les dice que su bebé tiene un disparo en la cabeza.

La madre y su bebé estaban en un apartamento del complejo de viviendas INVE. Fue trasladado de inmediato al Pasteur, y de ahí al Pereira Rossell, donde finalmente le diagnostican herida de bala en la cabeza con proyectil alojado en el cráneo.

En la escena de los disparos la Policía halló ocho vainas posiblemente de 9 mm e impactos en la ventana del frente del apartamento.

Fue enterada de todo la fiscal Mirna Busich, quien dio aviso al personal de Homicidios para que tengan la información. El caso por el momento lo tiene la fiscalía de flagrancia.

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