DESBARATAN GRUPOS CRIMINALES

Megaoperativo en Durazno: 26 allanamientos terminaron con la detención de seis personas y la incautación de armas, droga, dinero y celulares

El jefe de Policía dijo a Subrayado que se trata de dos grupos criminales que venían operando desde hace años en la zona. Uno de ellos fue desarticulado en su gran medida.

La Jefatura de Policía de Durazno bajo la órbita de la Fiscalía de 1° Turno realizó 26 allanamientos, 20 de ellos en simultáneo, donde fueron detenidas seis personas, dos menores de edad, dos hombres y dos mujeres mayores de edad.

En los operativos incautaron estupefacientes, armas, municiones, dinero, celulares, entre otros elementos.

Los efectivos incautaron 1 k y 100 gramos de marihuana, 20 gramos de cocaína, 40 gramos de pasta base y 18 bolsas chicas armadas para la venta de marihuana.

En lo que respecta a municiones: 68 calibre 9 mm, 6 calibre 32, 11 calibre 22, y a cargadores de pistola: 1 extendido para 30 y 1 común.

Además, la Policía incautó: una pistola de aire comprimido, dinero en pesos Uruguayos, 2 handys, 2 visores nocturnos, 1 mira telescópica, 3 balanzas de precisión, 1 inhibidor de señal de celular y 25 celulares.

"Son rivales que generan los enfrentamientos armados con personas heridas, en algunos casos fallecidas, siempre integrantes de un grupo o de otro, estaba siendo investigado".

Seis de los detenidos declaran en Fiscalía.

