Megaoperativo en Durazno: 26 allanamientos terminaron con la detención de seis personas y la incautación de armas, droga, dinero y celulares

La Jefatura de Policía de Durazno bajo la órbita de la Fiscalía de 1° Turno realizó 26 allanamientos , 20 de ellos en simultáneo, donde fueron detenidas seis personas, dos menores de edad, dos hombres y dos mujeres mayores de edad.

En los operativos incautaron estupefacientes, armas, municiones, dinero, celulares, entre otros elementos.

Los efectivos incautaron 1 k y 100 gramos de marihuana, 20 gramos de cocaína, 40 gramos de pasta base y 18 bolsas chicas armadas para la venta de marihuana.

Seguí leyendo Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución

En lo que respecta a municiones: 68 calibre 9 mm, 6 calibre 32, 11 calibre 22, y a cargadores de pistola: 1 extendido para 30 y 1 común.

Además, la Policía incautó: una pistola de aire comprimido, dinero en pesos Uruguayos, 2 handys, 2 visores nocturnos, 1 mira telescópica, 3 balanzas de precisión, 1 inhibidor de señal de celular y 25 celulares.

El jefe de Policía dijo a Subrayado que se trata de dos grupos criminales que venían operando desde hace años en la zona. Uno de ellos fue desarticulado en su gran medida.

"Son rivales que generan los enfrentamientos armados con personas heridas, en algunos casos fallecidas, siempre integrantes de un grupo o de otro, estaba siendo investigado".

Seis de los detenidos declaran en Fiscalía.