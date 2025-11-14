El presidente Orsi fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con rebaja de aranceles que anunciaron los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina. Dijo que espera hablar con su par argentino Javier Milei y que tiene previsto reunirse en las próximas horas con el embajador del gobierno de Donald Trump en Montevideo.
Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
El presidente Orsi dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos pone a Uruguay “en una situación de estar atentos”. Dijo que espera hablar con Milei al respecto y que se reunirá con el embajador de Trump.
“Evidentemente nos pone en una situación de estar atentos, capaz que es una ventaja”, dijo Orsi este viernes en rueda de prensa tras inaugurar la cosecha de cebada en Ombúes de Lavalle, Colonia.
“Uruguay está en una posición como para aprovechar. Una de dos, o te perjudica si te ponés el balde y no abrís la cabeza y no entrás en el juego de uno y otro”, respondió el mandatario.
"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"
“Hoy no te podés cerrar, al revés, en un mundo que se cierra vos tenés que abrirte”, agregó, y dijo que hablará con Milei: “Capaz que en un mano a mano es más fácil”.
Dejá tu comentario