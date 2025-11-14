RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE REUNIRÁ CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El presidente Orsi dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos pone a Uruguay “en una situación de estar atentos”. Dijo que espera hablar con Milei al respecto y que se reunirá con el embajador de Trump.

Orsi-en-cosecha-Cebada

El presidente Orsi fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con rebaja de aranceles que anunciaron los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina. Dijo que espera hablar con su par argentino Javier Milei y que tiene previsto reunirse en las próximas horas con el embajador del gobierno de Donald Trump en Montevideo.

“Evidentemente nos pone en una situación de estar atentos, capaz que es una ventaja”, dijo Orsi este viernes en rueda de prensa tras inaugurar la cosecha de cebada en Ombúes de Lavalle, Colonia.

“Uruguay está en una posición como para aprovechar. Una de dos, o te perjudica si te ponés el balde y no abrís la cabeza y no entrás en el juego de uno y otro”, respondió el mandatario.

Cardama recorre el astillero donde se construye la primera de dos patrulleras oceánicas para Uruguay. Foto: web de Astilleros Cardama.
Seguí leyendo

"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"

“Hoy no te podés cerrar, al revés, en un mundo que se cierra vos tenés que abrirte”, agregó, y dijo que hablará con Milei: “Capaz que en un mano a mano es más fácil”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Prisión preventiva para el hombre que baleó a su hija adolescente en vivienda de Flor de Maroñas
ATAQUES EN DOS PUNTOS

Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda del barrio Buceo
EN ZONA DE POCITOS

Robaron dinero y dispositivos electrónicos en la casa del abogado Óscar López Goldaracena
REMATE JUDICIAL

La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos

Te puede interesar

Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína
DENUNCIA ARCHIVADA POR FISCALÍA

Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína
Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos video
SE REUNIRÁ CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
Cardama recorre el astillero donde se construye la primera de dos patrulleras oceánicas para Uruguay. Foto: web de Astilleros Cardama. video
Política

"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"

Dejá tu comentario