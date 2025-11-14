Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El presidente Orsi fue consultado este viernes en rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con rebaja de aranceles que anunciaron los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina. Dijo que espera hablar con su par argentino Javier Milei y que tiene previsto reunirse en las próximas horas con el embajador del gobierno de Donald Trump en Montevideo.

“Evidentemente nos pone en una situación de estar atentos, capaz que es una ventaja”, dijo Orsi este viernes en rueda de prensa tras inaugurar la cosecha de cebada en Ombúes de Lavalle, Colonia.

“Uruguay está en una posición como para aprovechar. Una de dos, o te perjudica si te ponés el balde y no abrís la cabeza y no entrás en el juego de uno y otro”, respondió el mandatario.

“Hoy no te podés cerrar, al revés, en un mundo que se cierra vos tenés que abrirte”, agregó, y dijo que hablará con Milei: “Capaz que en un mano a mano es más fácil”.

