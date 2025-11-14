Discusión familiar terminó con una adolescente de 17 años herida de bala en el pecho

La policía de Montevideo investiga una discusión que terminó con una adolescente de 17 años baleada en el pecho.

De acuerdo a la información recabada por la policía todo ocurrió en la noche de este jueves en la zona de Los Bulevares. La policía primero fue alertada sobre unas menor que ingresó herida de bala al hospital Saint Bois.

A partir de ese momento el caso comenzó a ser investigado por personal de la Zona Operacional 4 de Montevideo.

La adolescente de 17 años ingresó con una herida de arma de fuego en el tórax y fue derivada a otro centro asistencial.

Los policías se entrevistaron con la madre de la menor y esta dijo que su hija había discutido con otro familiares, que fue escalando en violencia y terminó con la joven baleada.

Según indicaron fuentes del caso a Subrayado, la menor se encuentra internada pero fuera de peligro.