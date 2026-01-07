RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUPERGAS

Megal llegó a un acuerdo con el sindicato y se levantan las medidas que paralizaban la actividad

Desde Fuecys informaron que se levantan los seguros de paro y que habrá una tripartita por los despidos.

megal-conflicto

En la reunión, se acordó "levantar las medidas, se levantan los seguro de paro y el martes en forma tripartita tratamos los tres despidos", dijo a Subrayado el presidente de Fuecys, Favio Riverón. La actividad se retomará este jueves.

Hasta la tarde de este miércoles, los trabajadores de Megal impedían el ingreso y salida de vehículos en la planta. El conflicto fue por despidos y envíos a seguros de paro por parte de la empresa. Megal retomará este jueves a los trabajadores del frente de carga enviados al seguro de paro.

trabajadores de megal paralizan actividades en la planta por despidos; la respuesta de la empresa
Seguí leyendo

Trabajadores de Megal paralizan actividades en la planta por despidos; la respuesta de la empresa

La empresa había asegurado que las medidas eran "ilegales" y que los despidos fueron por reiteradas faltas.

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Te puede interesar

AEBU convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el país
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

AEBU convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el país
Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó
OCURRIÓ EN CUCHILLA DE PERALTA

Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó
Detuvieron y enviaron a prisión preventiva a otro integrante de la banda de Los Suárez
MONTEVIDEO

Detuvieron y enviaron a prisión preventiva a otro integrante de la banda de Los Suárez

Dejá tu comentario