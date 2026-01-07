Megal llegó a un acuerdo con el sindicato y se levantan las medidas que paralizaban la actividad

El conflicto entre la empresa Megal y el sindicato fue levantado este miércoles, tras una instancia en el Ministerio de Trabajo.

En la reunión, se acordó "levantar las medidas, se levantan los seguro de paro y el martes en forma tripartita tratamos los tres despidos", dijo a Subrayado el presidente de Fuecys, Favio Riverón. La actividad se retomará este jueves.

Hasta la tarde de este miércoles, los trabajadores de Megal impedían el ingreso y salida de vehículos en la planta. El conflicto fue por despidos y envíos a seguros de paro por parte de la empresa. Megal retomará este jueves a los trabajadores del frente de carga enviados al seguro de paro.

La empresa había asegurado que las medidas eran "ilegales" y que los despidos fueron por reiteradas faltas.

