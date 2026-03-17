Abogado de Sebastián Marset: "Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia" con su defendido

El abogado de Sebastián Marset , Santiago Moratorio , aseguró que su defendido no declaró ante la Justicia de Estados Unidos y que el viernes es la primera audiencia con el juez de Juicio. Además, denunció que se vulneraron sus derechos en una "expulsión exprés" de Bolivia a Estados Unidos.

La causa de Sebastián Marset se lleva a cabo en el estado de Virginia. La primera audiencia fue para conocer si tenía abogado para su defensa. “Es fundamental aclarar que en ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración. Ni siquiera estuvo frente al juez de juicio, estuvo delante de un juez magistrado. En las próximas audiencias sí va a comparecer ante un juez de juicio”, dijo Moratorio, que también presentó a los otros abogados que llevarán la defensa en Estados Unidos, Michael Padula y Rodrigo Da Silva.

“Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia. Hubo una vulneración de derechos, un atropello a la normativa de Bolivia, no se respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia o el derecho a defensa", aseguró el abogado y cuestionó que el proceso no se cumplió de forma debida sino que hubo "una expulsión exprés" sin lugar al derecho a defensa.

"No hubo proceso de extradición. Sebastián Marset no fue extraditado a Bolivia, no fue sometido a un proceso de extradición, sino que fue una expulsión exprés, tampoco se valoró lo que establece la normativa. En el artículo 37 se establece que para otorgarse la expulsión de un ciudadano extranjero, tiene que darse un derecho a defensa mínimo, tiene que haber por lo menos 15 días hábiles. Acá la detención se dio a las 3 de la mañana y a las 9 de la mañana lo estaban expulsando del país", explicó.

El cargo por el que lo investigan hasta el momento es por lavado de activos, por transferencias de dinero ilegal que pasó por bancos de Estados Unidos. El abogado Da Silva sostuvo que si Marset colabora con la causa, puede reducir la pena que le imponga la Justicia.