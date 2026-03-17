Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: los departamentos afectados

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia color naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, que afecta a cuatro departamentos.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias muy abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

También rige una advertencia amarilla para localidades de 12 departamentos, por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

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Rige hasta las 17:00 horas.

Principales localidades bajo color naranja:

Canelones: Jaureguiberry, Migues y Montes.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velazquez

Bajo color amarillo:

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Durazno, Feliciano y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, Pirarajá, Polanco Norte y Polanco Sur.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Casa Blanca.

Río Negro: Barrio Anglo, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, San Javier, Tres Quintas y Young.

Rocha: Lascano.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento