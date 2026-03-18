Orsi sobre la fiscal de Corte: "En ningún momento se me pasó por la cabeza sacarle el apoyo a Mónica Ferrero"

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este miércoles sobre la decisión de los partidos de la oposición de negarse a discutir con el oficialismo un nuevo fiscal de Corte que sustituya a Mónica Ferrero , como se informó que pretendía hacer el gobierno al plantear un ámbito de negociación en el Parlamento.

Orsi aseguró que en ningún momento se planteó quitarle el respaldo a Ferrero, y aseguró: “Si tiene que ser Mónica que sea Mónica. No me lo cuestioné. Imagínense que el presidente no respalde al fiscal de Corte”

En rueda de prensa tras inaugurara la Expo Activa en Soriano, Orsi dijo que estuvo en comunicación con la fiscal de Corte cuando ocurrió la captura en Bolivia del narco uruguayo Sebastián Marset, e insistió: “En ningún momento se me pasó por la cabeza sacarle el apoyo a Mónica”.

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Los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto reaccionaron a la información de que el gobierno plantearía trasladar a Ferrero hacia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y en una conferencia de prensa brindada el martes en el Parlamento cerraron filas en torno a la fiscal de Corte y anunciaron que no darán los votos para su sustitución.

Para nombrar un nuevo fiscal de Corte se requiere una mayoría especial que el Frente Amplio no tiene. Por eso la oposición dijo el martes que con la postura acordada entre ellos, se garantiza la continuidad de Ferrero como fiscal de Corte.

Al respecto, Orsi dijo que no tenía una postura tomada sobre Ferrero, y agregó: “Antes de hablar nosotros hablaron ellos. Me gustaría que se pudiera hablar. Ojo que a veces se hace daño a la persona pretendiendo defenderla”.