Trabajadores de Megal paralizan actividades en la planta por despidos; la respuesta de la empresa

Trabajadores de Megal se movilizaron frente a la planta e impiden el pasaje de vehículos que desean ingresar a la planta o salir de ella.

Fabio Riverón, presidente de Fuecys, explicó que el conflicto comenzó en los últimos meses de 2025 por la comunicación de "desvinculación de tres compañeros, sindicalizados y con ninguna justificación de parte de la empresa, para decir, el que tenía más tenía seis, siete faltas en tres años en realidad, claramente no había un causal".

También dijo que una comisión que iba a funcionar hasta el 31 de diciembre, por las condiciones de trabajo y la situación de los tres trabajadores despedidos, pero que no prosperó. "La empresa resolvió casi en los primeros diez días de diciembre, disolver en forma bruta, por parte de la dueña y su pareja esta comisión que venía trabajando. Y a partir de ahí el conflicto lo profundizamos y la respuesta que recibimos hace tres días, de parte de la empresa, es el envío a seguro de paro de cinco compañeros más. Lo que hace que el conflicto está mucho más complicado que si lo miramos hace 20 días".

"Nuestra intención es muy clara en decir que todos los compañeros que están en seguro de paro tienen que retornar rápidamente a su lugar y donde tenemos cierto margen para ver un cierto cronograma de cómo vuelven los tres compañeros que fueron desvinculados", explicó Riverón.

La empresa Megal respondió ante reiterados piquetes frente a su planta de carga y denunció que son "ilegales" las medidas.

La situación se da tras la desvinculación de cuatro trabajadores en octubre por reiteradas faltas, aseguran en el comunicado. La empresa sostiene que la medida fue necesaria para mantener la eficiencia y operatividad de la planta.

"Cabe destacar que estas medidas no implicaron la reducción de puestos de trabajo, ya que todas las vacantes fueron cubiertas de forma inmediata, manteniéndose inalterada la dotación total de la operación. Con posterioridad a las desvinculaciones, los ex trabajadores iniciaron bloqueos en los accesos a la planta, impidiendo el libre ingreso y egreso de personas y mercaderías, y afectando el normal ejercicio de la actividad empresarial", dijo la empresa.

comunicado megal (1)