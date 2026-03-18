El área de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores comenzó a investigar el robo de autos en Parque Batlle y barrios aledaños debido a decenas de denuncias. Si bien incluso algunos vehículos tenían seguridad de bloqueo de motor con llave codificada, habían sido hurtados.
Policía descubre insólita modalidad de robo de autos en Parque Batlle: ladrones usan un guinche
La Brigada de Automotores hizo vigilancia en la zona de Parque Batlle y descubrió que los delincuentes contratan a un guinche. Hay tres personas detenidas y dos autos fueron recuperados.
Los policías comenzaron investigaciones, hicieron relevamiento de cámaras y vigilancia en la zona y determinaron que los autos estaban siendo robados con la contratación de un guinche, supo Subrayado.
El lunes supieron que algunos de los vehículos se estaban llevando a una casa ubicada en el barrio Marconi, por lo que junto a la Unatem realizaron un allanamiento y encontraron un Volkswagen Gol blanco que había sido robado bajo esa modalidad.
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En el lugar había un hombre que lo estaba manipulando e intentando encender. Ya le había retirado algunas piezas que estaban esparcidas en la casa y que también fueron incautadas. El hombre fue detenido; de apodo “Chucky”, tiene 32 años, cuatro antecedentes penales y es un delincuente conocido en la zona del barrio Marconi por delitos como hurtos y usurpación.
Al día siguiente, el martes, los efectivos de la Brigada de Automotores volvieron a montar una nueva vigilancia con información sobre que la maniobra con el guinche volvería a repetirse. Y así fue. Un guinche se dirigía hacia la zona de Buceo y dos hombres se disponían a cargar otro Volkswagen Gol gris, también hurtado. Los policías los interceptaron y fueron detenidos.
En total, hay tres personas que ahora están a disposición de la Justicia y dos autos que fueron recuperados. La maniobra fue desarticulada gracias a los trabajos de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores de la Policía.
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