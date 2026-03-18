Policía descubre insólita modalidad de robo de autos en Parque Batlle: ladrones usan un guinche

El área de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores comenzó a investigar el robo de autos en Parque Batlle y barrios aledaños debido a decenas de denuncias. Si bien incluso algunos vehículos tenían seguridad de bloqueo de motor con llave codificada, habían sido hurtados.

Los policías comenzaron investigaciones, hicieron relevamiento de cámaras y vigilancia en la zona y determinaron que los autos estaban siendo robados con la contratación de un guinche, supo Subrayado.

El lunes supieron que algunos de los vehículos se estaban llevando a una casa ubicada en el barrio Marconi, por lo que junto a la Unatem realizaron un allanamiento y encontraron un Volkswagen Gol blanco que había sido robado bajo esa modalidad.

En el lugar había un hombre que lo estaba manipulando e intentando encender. Ya le había retirado algunas piezas que estaban esparcidas en la casa y que también fueron incautadas. El hombre fue detenido; de apodo “Chucky”, tiene 32 años, cuatro antecedentes penales y es un delincuente conocido en la zona del barrio Marconi por delitos como hurtos y usurpación.

Al día siguiente, el martes, los efectivos de la Brigada de Automotores volvieron a montar una nueva vigilancia con información sobre que la maniobra con el guinche volvería a repetirse. Y así fue. Un guinche se dirigía hacia la zona de Buceo y dos hombres se disponían a cargar otro Volkswagen Gol gris, también hurtado. Los policías los interceptaron y fueron detenidos.

En total, hay tres personas que ahora están a disposición de la Justicia y dos autos que fueron recuperados. La maniobra fue desarticulada gracias a los trabajos de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores de la Policía.