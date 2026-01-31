"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro

“Cuando llego a casa estaban cargando a mi hijo en un auto particular que paró. Yo pienso que ya estaba muerto. Le dieron como cinco tiros. Mi hijo se tiró a la zanja con un menor y se le tiró arriba para que no lo mataran. Ahí le dieron el tiro. Después mi hijo corrió y murió adentro de la casa”, relató Mariel Pereyra, madre del joven asesinado este viernes en el barrio Cerro .

El homicidio ocurrió sobre las ocho de la noche, en una vivienda de Camino Sanfuentes y Surinam . Testigos dijeron que pasó un auto desde el que se efectuaron varios disparos. El joven fue trasladado en grave estado en un auto particular al hospital del Cerro, donde murió a la hora 21:35. No tenía antecedentes penales.

La madre dijo a Subrayado: “Lo mataron porque mi hijo se juntaba con una persona que sí tiene conflicto con esa banda (...) Mi hijo y mi sobrino conocían a una persona que tenía problemas con ellos, con esa banda. Mataron a mi sobrino, mataron a mi hijo y ahora pienso que va a venir otro mensaje”, agregó.

Pereyra describió a su hijo como un joven tranquilo y trabajador. “Vincent tenía 18 años. Hace dos años que vivía en pareja. Era un chiquilín tranquilo, no le gustaban los problemas; si veía problemas, se corría a un costado. Era muy respetuoso, de bajo perfil, podés preguntar en todo el barrio”, dijo.

Según contó, el joven trabajaba en el puerto, en tareas de carga y descarga, con horarios rotativos. “Cuando no estaba trabajando estaba con la novia y con sus gallos, que tenía en el fondo y que ahora se los tengo que cuidar yo. Estaba trabajando para poder sacar la libreta. Mi cuñada le regaló una moto y no la pudo disfrutar. Me lo mataron como un perro acá”, expresó.

La mujer manifestó temor por la seguridad de su familia y reclamó protección. “Supuestamente es cuestión de tiempo que los agarren. Y mientras tanto, ¿qué tengo que esperar? ¿Que me maten a mí? Yo ahora tengo miedo, necesito que me cuiden. Me quieren matar a mi otro hijo porque dicen que es alcahuete, porque dio las cámaras. Pero es no es así”, insistió.

“Estoy sufriendo la muerte de mi hijo, es espantoso, y tengo que sacar fuerzas de donde no tengo. Mi marido está deshecho. Era mi hijo más chico, el que estaba con nosotros todos los días. Vivía conmigo acá y con su novia. No era una mala persona, era bueno, no tenía problemas”, dijo.

La Policía trabajó en la escena tras los reportes de disparos y luego Policía Científica realizó un relevamiento para recabar evidencia. La investigación está en curso.