RECIBÍ EL NEWSLETTER
TESTIMONIO

"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro

Mariel Pereyra relató a Subrayado cómo fue el homicidio de su hijo de 18 años y aseguró que sabe quiénes fueron los responsables. El joven no tenía antecedentes.

Mariel dio su testimonio a Subrayado este sábado.

Mariel dio su testimonio a Subrayado este sábado.

Mariel dio su testimonio a Subrayado este sábado.

“Cuando llego a casa estaban cargando a mi hijo en un auto particular que paró. Yo pienso que ya estaba muerto. Le dieron como cinco tiros. Mi hijo se tiró a la zanja con un menor y se le tiró arriba para que no lo mataran. Ahí le dieron el tiro. Después mi hijo corrió y murió adentro de la casa”, relató Mariel Pereyra, madre del joven asesinado este viernes en el barrio Cerro.

La madre dijo a Subrayado: “Lo mataron porque mi hijo se juntaba con una persona que sí tiene conflicto con esa banda (...) Mi hijo y mi sobrino conocían a una persona que tenía problemas con ellos, con esa banda. Mataron a mi sobrino, mataron a mi hijo y ahora pienso que va a venir otro mensaje”, agregó.

ataque a tiros en el cerro termino con un joven de 18 anos muerto
Seguí leyendo

Ataque a tiros en el Cerro terminó con un joven de 18 años muerto

Pereyra describió a su hijo como un joven tranquilo y trabajador. “Vincent tenía 18 años. Hace dos años que vivía en pareja. Era un chiquilín tranquilo, no le gustaban los problemas; si veía problemas, se corría a un costado. Era muy respetuoso, de bajo perfil, podés preguntar en todo el barrio”, dijo.

Según contó, el joven trabajaba en el puerto, en tareas de carga y descarga, con horarios rotativos. “Cuando no estaba trabajando estaba con la novia y con sus gallos, que tenía en el fondo y que ahora se los tengo que cuidar yo. Estaba trabajando para poder sacar la libreta. Mi cuñada le regaló una moto y no la pudo disfrutar. Me lo mataron como un perro acá”, expresó.

La mujer manifestó temor por la seguridad de su familia y reclamó protección. “Supuestamente es cuestión de tiempo que los agarren. Y mientras tanto, ¿qué tengo que esperar? ¿Que me maten a mí? Yo ahora tengo miedo, necesito que me cuiden. Me quieren matar a mi otro hijo porque dicen que es alcahuete, porque dio las cámaras. Pero es no es así”, insistió.

“Estoy sufriendo la muerte de mi hijo, es espantoso, y tengo que sacar fuerzas de donde no tengo. Mi marido está deshecho. Era mi hijo más chico, el que estaba con nosotros todos los días. Vivía conmigo acá y con su novia. No era una mala persona, era bueno, no tenía problemas”, dijo.

La Policía trabajó en la escena tras los reportes de disparos y luego Policía Científica realizó un relevamiento para recabar evidencia. La investigación está en curso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
HASTA LA HORA 19.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

Te puede interesar

Mariel dio su testimonio a Subrayado este sábado. video
TESTIMONIO

"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro
Foto: Subrayado, archivo.
Estuvieron en lista negra

Policía detuvo a dos hinchas de Nacional y les incautó un arma de fuego en La Blanqueada
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. video
sus historias

Llegaron a Montevideo los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile

Dejá tu comentario