Femicidio en Artigas: un hombre mató a su pareja y se entregó a la Policía; los hijos pequeños estaban en la casa

Una mujer de 39 años fue asesinada por su expareja, de 54, en el barrio Cerro Ejido, al sur de la ciudad de Artigas . El femicidio ocurrió en la pasada medianoche en calle 1 de ese barrio, y el agresor se entregó luego en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional 2ª, donde también entregó las armas que utilizó, informó la Policía.

La víctima, Silvia Moreira, recibió un disparo de arma de fuego en los brazos; uno de ellos comprometió la carótida, de acuerdo al informe forense. Luego, el hombre le provocó cortes con un arma blanca. En la vivienda estaban los dos hijos de la expareja, de 7 y 11 años, según el parte policial al que accedió Subrayado.

La mujer estaba en la cama y, según se presume, fue atacada mientras dormía, indicó la vocera de la Policía local, Lady Fuques.

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Subrayado supo que había antecedentes de violencia doméstica en la pareja, aunque no existían denuncias previas ante la Policía. El hombre trabajaba en la zona rural y seguía frecuentando la casa pese a que la relación había terminado.

El agresor no tiene antecedentes penales. Al presentarse en la seccional entregó un cuchillo y un arma de fuego calibre 22. Tras la confesión, la Policía fue al lugar y encontró el cuerpo.

“El autor fue detenido y puesto a disposición de Fiscalía. La autopsia determinó como causa de muerte una herida de arma de fuego con compromiso de la carótida”, señala el informe.

Los dos niños quedaron bajo protección de INAU por disposición de Fiscalía y la Justicia.