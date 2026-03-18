El FA exige que Sergio Botana se retracte de lo que dijo sobre decisiones que toma la izquierda y "que al narcotráfico le sirven"

En el Frente Amplio ( FA ) causaron molestia las declaraciones que hizo el Senador del Partido Nacional Sergio Botana sobre eventuales decisiones que toma la izquierda y “que al narcotráfico le sirven”, por lo que exigen una retractación pública e inmediata, dijeron a Subrayado fuentes políticas del Parlamento.

El tema surgió este miércoles de mañana durante la sesión del Senado, y la bancada del oficialismo pidió un cuarto intermedio de 30 minutos que se extendió bastante más.

Tras más de una hora de cuarto intermedio donde se buscó un pedido de disculpas de Botana, se retomó la sesión y el Frente Amplio pidió tratar un asunto político, lo que fue votado solo por sus legisladores. La oposición no votó.

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“Intentamos no considera la moción que el Frente Amplio va a plantear. Alcanzaba con pedir disculpas”, dijo el senador Óscar Andrade.

“Tiene que haber un límite para el agravio. Genera un clima de violencia absolutamente irresponsable. Lamentamos la declaración y que no haya margen para decir, me pasé tres pueblos en esto”, agregó.

En este sentido el FA presentó una moción en la que reclama “cuidar las formas del agravio”.

“Lamentamos que las colectividades no dijeran así no, no se puede defender todo”, dijo Andrade, y agregó: “No lastiman al Frente Amplio, erosionan la institucionalidad y el debate democrático”.

Cuando Andrade terminó de hablar, el senador del Partido Nacional Carlos Camy pidió un nuevo cuarto intermedio de 15 minutos.

Qué dijo Botana

“El Frente Amplio no es un narcopartido, estoy convencido de eso, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven. Eso lo dije acá, o sea que no tengo nada que reservar con eso”, dijo Botana en una entrevista en Canal 5.

“No es casualidad lo de Balcedo, la lavada de la plata de Balcedo, no es casualidad esto de Marset y lo de Darviña Viera, no es casualidad lo de González Valencia, no es casualidad lo de Morabito, no es casualidad que no quisiera poner los escáners en el puerto, que hubieran trancado de todas las maneras, que hubiera horario para el escáner y que de noche pudiera pasar cualquier cosa, que se cayera el escáner, que se trancara la compra en el Tribunal de Cuentas. Eso no es casualidad”, agregó el senador nacionalista.

“Tampoco es casualidad lo de las OPV, tampoco lo del nombramiento del militar que fue a hacer el mandado allá, que tiene un precioso legajo de sanciones”, concluyó.