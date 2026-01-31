Ataque a tiros en el Cerro terminó con un joven de 18 años muerto

Foto: Subrayado.

Un joven de 18 años fue asesinado sobre las ocho de la noche de este viernes cuando se encontraba en su casa, en Camino Sanfuentes y Surinam, barrio Cerro.

Testigos dijeron que pasó un auto y desde allí provinieron los disparos. La víctima fue trasladada en grave estado al hospital del Cerro, donde murió a la hora 21:35, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La Policía había acudido a la escena del homicidio por reportes de disparos de arma de fuego.

El Ministerio del Interior informó que el joven no tenía antecedentes penales.