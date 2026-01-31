RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Ataque a tiros en el Cerro terminó con un joven de 18 años muerto

El joven fue trasladado hacia el Hospital del Cerro pero no sobrevivió.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un joven de 18 años fue asesinado sobre las ocho de la noche de este viernes cuando se encontraba en su casa, en Camino Sanfuentes y Surinam, barrio Cerro.

Testigos dijeron que pasó un auto y desde allí provinieron los disparos. La víctima fue trasladada en grave estado al hospital del Cerro, donde murió a la hora 21:35, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La Policía había acudido a la escena del homicidio por reportes de disparos de arma de fuego.

Pablo Ferreri, presidente de OSE, se refirió al reclamo de vecinos de La Fortaleza, en el Cerro, que el lunes reclamaron por estar hace un mes sin agua (foto).
Seguí leyendo

Pablo Ferreri aseguró que los tanques de agua para vecinos de la Fortaleza, en el Cerro, se instalan este martes

El Ministerio del Interior informó que el joven no tenía antecedentes penales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
HASTA LA HORA 19.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
Investigación

Una mujer fue encontrada muerta en su piscina en La Paloma: investigan muerte dudosa
DETENIDO ESTE VIERNES

Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Copsa.
Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial
Foto: Subrayado.
Homicidio en montevideo

Ataque a tiros en el Cerro terminó con un joven de 18 años muerto
Sábado con mañana fresca y tarde calurosa en todo el país: mirá el pronóstico
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado con mañana fresca y tarde calurosa en todo el país: mirá el pronóstico

Dejá tu comentario