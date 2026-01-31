Un joven de 18 años fue asesinado sobre las ocho de la noche de este viernes cuando se encontraba en su casa, en Camino Sanfuentes y Surinam, barrio Cerro.
Ataque a tiros en el Cerro terminó con un joven de 18 años muerto
El joven fue trasladado hacia el Hospital del Cerro pero no sobrevivió.
Testigos dijeron que pasó un auto y desde allí provinieron los disparos. La víctima fue trasladada en grave estado al hospital del Cerro, donde murió a la hora 21:35, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
La Policía había acudido a la escena del homicidio por reportes de disparos de arma de fuego.
Pablo Ferreri aseguró que los tanques de agua para vecinos de la Fortaleza, en el Cerro, se instalan este martes
El Ministerio del Interior informó que el joven no tenía antecedentes penales.
