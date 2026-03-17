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Relato del amigo

"Fue un gran amigo en nuestras vidas": amigo de Santiago contó lo ocurrido y envió condolencias a familiares

“Yo vi todo, muy triste por la familia, por la familia que era, por el hermano. Fue un gran amigo en nuestras vidas, una gran persona y su sonrisa siempre la vamos a recordar”, dijo Thiago, de 15 años.

Foto cedida a Subrayado. Santiago Rodríguez jugaba en las formativas de Rampla.

Foto cedida a Subrayado. Santiago Rodríguez jugaba en las formativas de Rampla.

Foto cedida a Subrayado. Santiago Rodríguez jugaba en las formativas de Rampla.

Thiago, de 15 años, era amigo de Santiago, el adolescente de 14 que este lunes murió atropellado por un auto en Aires Puros. Ellos y un tercer amigo viajaban en el ómnibus cuando ocurrió el accidente.

Thiago lo contó así: “Estábamos volviendo de la práctica, normal, riéndonos. Le había dicho antes de que pasara todo: vamos a tomarnos otro bondi, estábamos con otro compañero. Vamos a tomarnos otro bondi. Nos tomamos ese mismo, el 195, los tres. Arrancamos rumbo a nuestras casas. Cuando baja, miro para atrás y veo el auto a toda velocidad y a mi amigo, cruzar. Justo cuando cruza el auto. Y el auto lo hace volar por los aires”.

Agregó: “Yo vi todo, (estoy) muy triste por la familia, por la familia que era, por el hermano. Fue un gran amigo en nuestras vidas, una gran persona y su sonrisa siempre la vamos a recordar, jugando al fútbol. Que en paz descanse, Santiago, que sea donde sea que esté, lo voy a extrañar demasiado. Siempre lo voy a llevar en el corazón. Un abrazo grande a la familia”.

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Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"

Este martes, habló con Subrayado la madre de Thiago, Margarita Flores. “Él te lo cuenta porque él lo vio. Lo único que sabe decir es ‘mi hermano no tendría que haber muerto así’. Dice que el auto venía a toda velocidad”, dijo. Agregó que es “un dolor muy grande” para ella y su hijo: “Lo que mi hijo llora. Nunca vi a mi hijo así, es muy triste lo que estamos pasando”.

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