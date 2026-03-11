La Policía detuvo a ocho personas en el marco de 17 allanamientos en varias zonas, pero con foco en Cerro y Capurro.
Investigación por tráfico de armas y drogas derivó en 17 allanamientos con ocho detenidos en varias zonas
El operativo Almuñécar permitió la incautación de armas, municiones, droga, celulares, notebooks, dinero, balanzas, handies y un auto que ahora son periciados.
En esta operación, denominada Almuñécar, incautaron dos armas, 70 municiones, droga, 21 celulares, tres notebooks, dinero en efectivo, tres balanzas de precisión, tres handies y un auto.
El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, en el marco de una investigación por tráfico de armas de fuego y drogas. La Fiscalía ordenó pericias.
