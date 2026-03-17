Paro en bancos oficiales con movilización desde el mediodía: AEBU pide "cambio de actitud" del gobierno

El sindicato de trabajadores bancarios, AEBU , convocó a realizar un paro desde el mediodía de este martes a empleados del hospital del Banco de Seguros del Estado y a los de las sucursales de BROU , BSE, BHU y BCU.

La medida rige solo en Montevideo, donde habrá un acto frente a la sucursal 19 de Junio del BROU (18 de Julio y Minas) y movilización hacia el Ministerio de Economía, ubicado en Colonia y Paraguay.

AEBU reclama por negociaciones de convenio colectivo. Su presidente, Roberto Umpiérrez, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 que el trámite está “estancado” desde enero. “Hemos logrado muy poquitos avances (…) Estamos buscando un cambio de actitud por parte del gobierno”.

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Pidió disculpas a la población por la afectación del servicio y aclaró que la hora de reanudación de las labores se resolverá en la movilización. El horario habitual de bancos públicos es de 13:00 a 18:00.

En el hospital del BSE hay un paro de 24 horas vigente pero los servicios están cubiertos con guardia gremial, afirmó Umpiérrez.