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EXPOSICIÓN AGROINDUSTRIAL

Orsi participa este mediodía de la Expo Activa en Soriano, con intendentes de todo el país

El presidente Orsi y varios ministros visitan este miércoles la Expo Activa en Soriano, donde se reunió además el Congreso de Intendentes.

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El presidente Orsi participa este mediodía de la nueva edición de la Expo Activa en Soriano, junto a varios ministros, autoridades del gobierno e intendentes de todo el país.

Orsi llegó al lugar en helicóptero y fue recibido por el intendente de Soriano Guillermo Besozzi, con quien se dio un abrazo.

Besozzi fue recientemente sobreseído por la Fiscalía primero y la Justicia después, en el caso que lo tenía como imputado desde marzo de 2024. La fiscal que tomó el caso no encontró méritos ni pruebas suficiente como para llevar al intendente a juicio, en una causa que investigaba presuntas maniobras ilegales en la Intendencia de Soriano.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa. Foto: Foco UY
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Tras la llegada de Orsi y la comitiva del Poder Ejecutivo hubo una breve recorrida y luego se realizó el acto inaugural de la Expo Activa, la mayor muestra agroindustrial del país.

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