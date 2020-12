"Me calienta pensar que vos, que sí tenés opción, no cuides a los que querés, no cuides a ti mismo, no cuides a tu familia"

"Desde hace muchos años estamos acostumbrados a convivir con nuestros pacientes en la Fundación el período de Navidad y Año Nuevo. No saben lo difícil que es cuando uno de los chicos y su familia no pueden compartir con sus propias familias y amigos y tienen que permanecer en el hospital. Es una de las tristezas que nos queda en estos períodos" reflexionó el medico. "Pero ellos, nuestros valientes, no tienen opción, pero vos si tenés opción", agregó.

"Vos podés elegir, entre cuidarte y no cuidarte. Condenarte a ti mismo, o a algún amigo o algún familiar a pasar internado y no disfrutar" de las fiestas.

¿Quién quiere ver un amigo, un familiar, alguien que queremos o nosotros mismos, internados durante estas celebraciones? Seguro que ninguno.

Castillo dijo que recordar el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. "Y si ves un grupo de gente, rajate de ahí. No te quedes"

"Me calienta pensar que vos sí tenés opción no cuides a los que querés, no cuides a ti mismo, no cuides a tu familia. Este mensaje va destinado a que pienses que es posible; no es difícil; las cosas que tenemos que hacer no está fuera del alcance de ninguno de nosotros. Por favor, no es por mi, es por vos, por los que querés", agregó.

"Cuidate y cuidá. Creo que si cumplimos estas cosas, podremos tener unas celebraciones como las que más nos gustan, las tradicionales de fin de año con nuestra familia. Si no, van a ser unas festividades tristes. Apuesto por lo primero", cerró el médico en su mensaje.