Darcy cierra su unidad productiva y despide a más de 30 trabajadores: "Recibimos la noticia por mail", dijo empleada

La empresa Darcy anunció el cierre de su unidad productiva y despedirá a más de 30 trabajadores.

Desde la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, dijo que la empresa continúa funcionando, pero que lo que no llega a fin de año es la producción.

"Se nos avisa oficialmente que la producción va a cesar paulatinamente debido a los costos, no compiten con las importaciones asiáticas; esto es un eslabón más de una cadena de cierre que hemos venido sufriendo, ojalá podamos revertir", comentó.

Integrantes de la confederación han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo y esperan que se llegue a un acuerdo. Muchas de las trabajadoras son jefas de hogar, con ese único oficio y con muchos años de trabajo en el sector, por lo que Dárdano entiende que no es fácil reconvertirse y conseguir un trabajo digno rápidamente.

"Por el momento tenemos bastantes diferencias, veremos en los próximos días si logramos algo positivo; acá la parte más débil, los más perjudicados son las y los trabajadores, por tanto el objetivo nuestro es revertir las condiciones", señaló.

TRABAJADORAS DARCY

Por su parte, trabajadoras de la empresa dijeron a Subrayado que conocieron la noticia vía mail.

"La empresa nos citó al Ministerio de Trabajo para anunciarnos que cerraba la parte de la firma en producción, pero seguían importando nuestros productos desde China; ese fue el anuncio y que paulatinamente iban a cerrar echando gente por partes", manifestó.

Y añadió: "No tuvimos avances en la reunión. Tenemos muchas diferencias con respecto al supuesto cierre ordenado que la empresa anuncia porque quieren hacer todo por lo legal, pero no se llega a un acuerdo con los trabajadores para hacerlo bien".

Desde la Cámara Industrial de la Vestimenta lamentaron el cierre del área productiva de la empresa Darcy y trabajan para evitar posibles episodios similares en el sector.

"Estamos trabajando para que no ocurra esto nuevamente, hoy nos enteramos de esta noticia. Darcy no forma parte de nuestra cámara, pero sí es uno más como tantas empresas que hay que aún no son miembros de nuestra cámara. Es lamentable, es triste, pero es el resultado de todo lo que nosotros venimos pidiendo ante las autoridades que, por suerte, nos están escuchando, pero todavía no han sido suficientes las medidas de parte de los ministerios y de los actores correspondientes como para frenar de que las empresas sigan cerrando", expresó.