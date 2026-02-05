RECIBÍ EL NEWSLETTER
CALLE 25 DE MAYO

"Me atacaron con piedras": menores y un adulto agredieron a un cuidacoches en Paysandú; el mayor está emplazado

Los delincuentes también le robaron parte de sus pertenencias al hombre. La denuncia la hicieron vecinos de la cuadra donde este trabaja como cuidacoches.

cuidacoches-agredido-en-paysandú

Walter Silveira es cuidacoches en Paysandú en la calle 25 de Mayo. En los últimos días fue noticia porque se viralizaron imágenes en las que un grupo de menores lo agreden. Un mayor de edad también participó y está en calidad de emplazado.

La Jefatura de Paysandú emitió un comunicado sobre estos hechos de violencia y hurto contra el hombre, y se aseguró que en conjunto con la Fiscalía se brindaron "asistencia y garantías" a la víctima.

Menores de edad fueron identificados como los agresores, pero entre ellos también había un mayor de edad de 28 años, que admitió su participación y está emplazado.

Fotos: Armada Nacional. 
Seguí leyendo

Embarcación con tres adultos y un menor se dio vuelta en el río Uruguay; todos fueron rescatados

"Me pidieron la plata de lejos, no les quise dar. Tenían piedras en el bolsillo, me atacaron con piedras. Pero no vi a otro que venía por atrás, el mayor de edad, y fue el que me golpeó", narró Walter a Subrayado.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía, y difundieron las imágenes registradas por cámaras.

"Lo que me robaron fue ropa", sostuvo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas

Te puede interesar

Cárcel de Domingo Arena. video
Tribunal de apelaciones

Justicia ratificó la prisión preventiva para los siete militares imputados por el caso Roslik
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.
la agenda del presidente

Orsi visitó el puerto de Shanghái, considerada la mayor terminal logística marítima del mundo
Condenaron a un joven de 20 años por el ataque al INR; fue el autor intelectual y es de la banda de Los Albín
PROCESO ABREVIADO

Condenaron a un joven de 20 años por el ataque al INR; fue el autor intelectual y es de la banda de "Los Albín"

Dejá tu comentario