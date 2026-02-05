"Me atacaron con piedras": menores y un adulto agredieron a un cuidacoches en Paysandú; el mayor está emplazado

Walter Silveira es cuidacoches en Paysandú en la calle 25 de Mayo. En los últimos días fue noticia porque se viralizaron imágenes en las que un grupo de menores lo agreden. Un mayor de edad también participó y está en calidad de emplazado.

La Jefatura de Paysandú emitió un comunicado sobre estos hechos de violencia y hurto contra el hombre, y se aseguró que en conjunto con la Fiscalía se brindaron "asistencia y garantías" a la víctima.

Menores de edad fueron identificados como los agresores, pero entre ellos también había un mayor de edad de 28 años, que admitió su participación y está emplazado.

"Me pidieron la plata de lejos, no les quise dar. Tenían piedras en el bolsillo, me atacaron con piedras. Pero no vi a otro que venía por atrás, el mayor de edad, y fue el que me golpeó", narró Walter a Subrayado.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía, y difundieron las imágenes registradas por cámaras.

"Lo que me robaron fue ropa", sostuvo.