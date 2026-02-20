Un hombre en situación de calle fue herido por otro ante lo que denunció como una "disputa de la zona de cuidacoches", informó la Jefatura de Policía de Montevideo. Ocurrió en la zona de Obligado y Rivera, este jueves de tarde.
Un hombre hirió a otro en Rivera y Obligado; la víctima dijo que fue por "disputa de la zona de cuidacoches"
La Jefatura de Policía informó el hecho, que ocurrió el jueves por la tarde. La víctima tiene 41 años y fue trasladada al Hospital de Clínicas.
La víctima, de 41 años y con antecedentes, fue herida en el brazo y trasladada al Hospital de Clínicas. Allí, relató que discutió con otro hombre y que este extrajo un cuchillo con el que lo hirió en un hombro.
No quiso hacer la denuncia, pero se informó de la situación a Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno.
