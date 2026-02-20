RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Un hombre hirió a otro en Rivera y Obligado; la víctima dijo que fue por "disputa de la zona de cuidacoches"

La Jefatura de Policía informó el hecho, que ocurrió el jueves por la tarde. La víctima tiene 41 años y fue trasladada al Hospital de Clínicas.

policia-patrullero-durazno

Un hombre en situación de calle fue herido por otro ante lo que denunció como una "disputa de la zona de cuidacoches", informó la Jefatura de Policía de Montevideo. Ocurrió en la zona de Obligado y Rivera, este jueves de tarde.

La víctima, de 41 años y con antecedentes, fue herida en el brazo y trasladada al Hospital de Clínicas. Allí, relató que discutió con otro hombre y que este extrajo un cuchillo con el que lo hirió en un hombro.

No quiso hacer la denuncia, pero se informó de la situación a Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno.

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este.
Seguí leyendo

Accidente fatal en Punta del Este: las partes logran acuerdo económico y cierran el caso en la Justicia

Temas de la nota

Lo más visto

video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
LAVALLEJA

Choque entre dos camiones con remolque dejó a un conductor de 64 años fallecido y uno de 35 salió ileso
FLOR DE MAROÑAS

Bala perdida ingresó a vivienda e impactó contra un termo: "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo dueño de casa

Te puede interesar

Fotos difundidas por la Intendencia de Maldonado. 
MALDONADO

Guardavidas rescató a dos niños y tres adultos luego de que un catamarán se dio vuelta en Punta del Este
Captura de video cedido a Subrayado.
COMUNICADO

"La violencia no tiene lugar en el deporte": Federación de Básquetbol repudió incidentes tras el clásico
Captura de videos cedidos a Subrayado. video
Hay filmaciones

Disturbios tras el partido entre Unión Atlética y Malvín: hinchas tiraron piedras y botellas contra jugadores e hinchas

Dejá tu comentario