Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación; un posible autor está identificado

Un preso de 41 años fue asesinado en el Módulo 4 del ex Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez, ubicada en el oeste de Montevideo.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, la víctima fue herida de arma blanca cuando salía a recreación en la mañana de este miércoles. El agresor también salía hacia ese lugar.

"Personal penitenciario intervino de forma inmediata y solicitó asistencia médica para una de las personas involucradas. Tras ser trasladada al centro médico del complejo, se constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma blanca en el tórax", informó el Ministerio del Interior.

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La cartera afirmó que los investigadores identificaron a un posible autor, quien fue apartado del sector y permanece a disposición de Fiscalía.

A primera hora de la tarde, la Policía Científica concurrió al lugar para hacer pericias en la escena del homicidio.