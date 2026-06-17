Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica

Una policía de 33 años que circulaba en su moto en la mañana de este miércoles en Plácido Ellauri, fue víctima de una rapiña: dijo que fue sorprendida por tres hombres y una adolescente que llegaron hacia ella en dos motos y, tras amenazarla con un arma, le llevaron la moto.

La funcionaria repelió el ataque con su arma de reglamento: efectuó cuatro veces, según la información del caso a la que accedió Subrayado. Eso sucedió sobre las 5:40 en Capitán Tula y Pasaje Olimar.

Luego ingresó a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, una adolescente de 13 años con una herida de arma de fuego en el pecho. Tiene un orificio de entrada y otro de salida, y se encuentra internada, fuera de peligro, con custodia policial.

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Según las primeras averiguaciones que hizo la Policía, sus características coinciden con el hecho que se observa mediante cámaras de vigilancia, la rapiña.

Policías de Investigaciones de la zona operacional III hicieron una recorrida en la zona donde ocurrió el asalto. En Pasaje Santa Rosa, hallaron una moto de alta cilindrada, tapada, sin chapa matrícula. Ese vehículo también coincide con la utilizada por los rapiñeros.

La Policía Científica hizo pericias en la moto incautada, mientras que la investigación sigue adelante.

En tanto, la funcionaria policial resultó sin lesiones.