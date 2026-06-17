"Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años", dijo Orsi en Las Piedras al iniciar programa Más Barrio

El presidente Yamandú Orsi recorrió este miércoles al mediodía Las Piedras en el inicio allí del programa Más Barrio del gobierno, que se plantea una intervención social y de infraestructura en varias zonas y barrios del país con problemas sociales y de seguridad.

En un alto de la recorrida el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez le pidió a la coordinadora del programa Más Barrio Silvana Nieves, que le explicara a Orsi los detalles de las actividades que se realizarán en Las Piedras.

“Está bueno contarle al presidente lo que estamos haciendo acá”, dijo Sánchez, y le pidió a Nieves que se acercara a Orsi y a los ministros del Interior Carlos Negro y de Vivienda Tamara Paseyro, que lo acompañaban en la recorrida.

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Luego el presidente Orsi le preguntó a la ministra Paseyro si las obras en viviendas que se harán en Las Piedras son la continuación de un plan iniciado en el período pasado en Canelones, cuando él era intendente. La respuesta fue afirmativa.

Minutos después, mientras caminaba, Orsi fue consultado por la prensa sobre qué le pidió la gente en la recorrida, y respondió: “Que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años”.

Embed El presidente Orsi recorrió Las Piedras en el inicio allí del programa Más Barrio. Dijo que los vecinos le pidieron más celeridad en las obras y en particular en los realojos de asentamientos irregulares. Informa @Vdelossantos | https://t.co/n4Z3JTOOBG pic.twitter.com/OqDbVtGoXs — Subrayado (@Subrayado) June 17, 2026

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro explicó en rueda de prensa el alcance de las obras que llevará a Las Piedras el programa Más Barrio.