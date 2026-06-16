Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta. Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta. Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado.

El accidente ocurrió este martes de mañana en avenida Italia y Alejandro Fleming. El auto se cruzó de senda y chocó contra el camión de auxilio mecánico que transportaba una camioneta.

De acuerdo a la información primaria obtenida en el lugar, la mujer que conducía el auto sufrió lesiones leves, mientras que el conductor del camión de auxilio resultó ileso.

El tránsito se vio alterado en la zona a la espera de poder quitar los vehículos siniestrados de la calle.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2066908514979586200?s=20&partner=&hide_thread=false Accidente en avenida Italia: una mujer debió ser rescatada por bomberos del interior de su auto tras chocar con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta. Informa @Guillelorenzo20 | https://t.co/fXQUSSx2yU pic.twitter.com/vJ3huEO4nd — Subrayado (@Subrayado) June 16, 2026 accidente-avenida-italia-auto-y-camión-de-auxilio-mecánico-foto-Guille-Lorenzo

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