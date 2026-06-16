El accidente ocurrió este martes de mañana en avenida Italia y Alejandro Fleming. El auto se cruzó de senda y chocó contra el camión de auxilio mecánico que transportaba una camioneta.
Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta
De acuerdo al informe primario obtenido en el lugar, el auto se cruzó de senda en avenida Italia y chocó al camión de auxilio mecánico que transportaba una camioneta.
De acuerdo a la información primaria obtenida en el lugar, la mujer que conducía el auto sufrió lesiones leves, mientras que el conductor del camión de auxilio resultó ileso.
El tránsito se vio alterado en la zona a la espera de poder quitar los vehículos siniestrados de la calle.
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