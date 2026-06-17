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TENÍA 48 AÑOS

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle

El cuerpo no presentaba signos de violencia y fue encontrado por un trabajador que estaba realizando tareas en el lugar. La investigación se concentra en las horas previas a su fallecimiento ya que fue visto en ámbitos sociales en la noche del martes, se informó.

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La Policía y la Fiscalía de Paysandú investigan la muerte de un hombre de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un predio privado.

La investigación del caso está en curso y de acuerdo a la información preliminar del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) a la que accedió Subrayado desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se indicó que la persona fallecida estaba en un predio privado y alambrado, ubicado a aproximadamente 50 metros de la calle.

El cuerpo no presentaba signos de violencia y fue encontrado por un trabajador que estaba realizando tareas en el lugar. La investigación se concentra en las horas previas a su fallecimiento ya que fue visto en ámbitos sociales en la noche del martes, se informó.

Hallan muerto a un hombre en vivienda del Mides para personas en situación de calle, tenía un golpe en la cabeza. Foto: archivo.
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Hallan muerto a un hombre en vivienda del Mides para personas en situación de calle; tenía un golpe en la cabeza

La Policía no recibió ninguna alerta a través del 911 sobre personas en situación de calle en ese predio y no había ninguna carpa o afincamiento informal en el lugar. Más detalles del caso se conocerán en el informe diario del Sinae.

La investigación para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento se encuentra en curso por parte de la Policía y la Fiscalía.

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