La Policía y la Fiscalía de Paysandú investigan la muerte de un hombre de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un predio privado.
Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
El cuerpo no presentaba signos de violencia y fue encontrado por un trabajador que estaba realizando tareas en el lugar. La investigación se concentra en las horas previas a su fallecimiento ya que fue visto en ámbitos sociales en la noche del martes, se informó.
La investigación del caso está en curso y de acuerdo a la información preliminar del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) a la que accedió Subrayado desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se indicó que la persona fallecida estaba en un predio privado y alambrado, ubicado a aproximadamente 50 metros de la calle.
El cuerpo no presentaba signos de violencia y fue encontrado por un trabajador que estaba realizando tareas en el lugar. La investigación se concentra en las horas previas a su fallecimiento ya que fue visto en ámbitos sociales en la noche del martes, se informó.
Hallan muerto a un hombre en vivienda del Mides para personas en situación de calle; tenía un golpe en la cabeza
La Policía no recibió ninguna alerta a través del 911 sobre personas en situación de calle en ese predio y no había ninguna carpa o afincamiento informal en el lugar. Más detalles del caso se conocerán en el informe diario del Sinae.
La investigación para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento se encuentra en curso por parte de la Policía y la Fiscalía.
Dejá tu comentario