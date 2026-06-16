Demolieron la esquina donde estuvo por décadas el bar "El Tigre", una esquina que recibió a artistas, deportistas y otras figuras uruguayas en sus mesas.
Fue demolida la esquina donde estaba el histórico bar "El Tigre" en Punta Carretas
Fue escenario de La Vela Puerca y por sus mesas pasaron más artistas, así como deportistas y políticos uruguayos.
El bar estaba ubicado en Luis Franzini y José Scosería. Al lado, había una clásica panadería montevideana. Ahora hay escombros y comenzarán los trabajos para construir un edificio de apartamentos.
Horacio, el cuidacoches de la zona, contó que allí en el bar solían ir músicos, futbolistas, dirigentes deportivos, políticos y otras figuras uruguayas. Por ejemplo, La Vela Puerca marcó sus inicios por aquella esquina.
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