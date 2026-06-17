Corte Electoral sumó la huella dactilar a requisitos para adherir a iniciativas de democracia directa, como plebiscitos

La Corte Electoral sumó la huella dactilar a los requisitos para adherir a las iniciativas de democracia directa, como plebiscitos. El nuevo requisito se agrega a los que ya solicitados como el nombre, la credencial cívica y la firma de la persona.

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, explicó que la decisión del organismo rector de las elecciones fue tomada en el mes de marzo que modificó la reglamentación anterior que estaba vigente.

"La finalidad fue procurar dar mayores garantías a los adherentes, sobre todo, tratando de evitar el descarte que antes se producía por la discordancia entre la firma estampada en la papeleta y la que consta en los registros de la Corte", aseguró.

Garchitorena sostuvo que la Corte Electoral tomó como antecedente la disposición que rige para la promoción del recurso de referéndum contra las leyes.

Desde la Corte Electoral, se indicó que el organismo no tiene conocimiento de que haya procesos actualmente de recolección de firmas para plebiscitos hasta que se presentan para su verificación. Garchitorena afirmó que hay iniciativas que se presentan previamente para que se determine si están acordes a la normativa y se somete el diseño de la papeleta a consideración. Llegado el caso de que se presenten firmas aduciendo que se recolectaron antes del mes de marzo de 2026, la Corte analizará y tomará una decisión al respecto.