21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini

El creador de contenido Franco Mazondo llegó al Chuy y, de esta forma, cumplió su objetivo de cruzar el país pateando una pelota para lograr recaudar fondos para la Fundación Pérez Scremini.

Willan Diallutto lo esperó en la meta y estuvo con él en el momento más esperado de la travesía de 21 días, entre Paysandú y Chuy. La meta era recaudar 2.000 dólares, pero alcanzó más de 5.000 dólares.

"Quería atravesar el país desde la frontera de Argentina a la frontera de Brasil, es una parte del país que no conozco y que capaz no mucha gente conoce", afirmó.

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Franco contó que eligió a la Pérez Scremini porque conoce a la fundación desde hace mucho tiempo y quería colaborar en el tratamiento de niños con cáncer.

El desafío de cruzar el país pateando una pelota fue por el Mundial y porque Uruguay es un país muy futbolero. Caminó 600 kilómetros a un promedio de 30 kilómetros diarios. El día que más caminó hizo 44 kilómetros y el que menos, 15. Para prepararse para la hazaña salía a caminar con la pelota.

"Si Uruguay sale campeón, atravieso Brasil", prometió.