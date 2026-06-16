Quién es Wilmar Antonio Pedraja, el "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires

Wilmar Antonio Pedraja, conocido como "el maestro boquetero", es uruguayo y tiene 63 años. El fin de semana fue detenido en Buenos Aires junto a una banda de delincuentes que pretendía robar dos bancos.

Pedraja fue señalado como pieza clave en el robo al banco Pan de Azúcar en 1992, estuvo preso en Santiago Vázquez y se fugó en 1996.

En 2016, fue identificado por la construcción de un túnel para intentar robar una sucursal del Banco República (BROU) en Colón.

Fue investigado por delitos en Montevideo, San José, Canelones, Flores, Lavalleja y Maldonado.

DETENIDO

La Policía argentina logró frustrar dos intentos de robo a sucursales bancarias en la provincia bonaerense. En el operativo donde había agentes de fuerzas especiales, se detuvo a varios sospechosos que planificaron robar el Banco Provincia y el Banco Nación.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, el trabajo de inteligencia estuvo coordinado por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal y la Bonaerense. Comenzó tras recibir una denuncia anónima en el mes mayo.

El denunciante tenía detalles precisos sobre el plan de los delincuentes. Si bien planificaban robar el dinero de las cajas, también buscaban sustraer lingotes de oro y acceder a las cajas de seguridad dentro de las bóvedas.

Los bancos apuntados eran una sucursal del Banco Nación en Morón, y otra del Banco Provincia en Baradero. La estrategia de los autores del atraco consistía en abrir boquetes desde comercios y otras propiedades linderas, como un local de zapatos y una cochera en el caso del Banco Nación, y una ferretería junto con una vivienda particular en el caso del Banco Provincia.

Aunque en un principio la denuncia indicaba que los robos se llevarían a cabo durante el fin de semana largo del 25 de mayo en Argentina, las investigaciones revelaron que en esos días la banda solo habría llevado a cabo tareas logísticas.

El operativo del pasado fin de semana concluyó con la detención de 12 personas, la incautación de tres vehículos, dos pistolas calibre 9 milímetros y una gran cantidad de herramientas utilizadas para demoliciones y perforaciones, presumiblemente destinadas a las bóvedas.

Las autoridades identificaron a los detenidos como sujetos con antecedentes penales y experiencia en actividades criminales.

El presunto líder de la organización es Carlos Daniel Maidana, de 59 años, residente de Moreno y propietario de tres camionetas, algunas robadas, que tenían matrículas adulteradas.

Maidana es un expolicía federal exonerado en 1995 y tiene múltiples antecedentes penales (portación ilegal de armas de 2022, extorsión de 2003, falsificación de documentos y robo calificado de 2011 y privación de libertad de 2007.

Sus principales colaboradores serían Pablo Adrián Yun, de 48 años, que actuaba como su hombre de confianza, con antecedentes penales por tenencia de armas de fuego, bombas y materiales peligrosos de 2021, amenazas consumadas de 2021, portación ilegal de armas de fuego y estafa de 2005, y defraudación de 2006, y "el uruguayo", especialista en realizar boquetes, que ya había estado preso en Junín por delitos similares.

El grupo también contaba con un "hacker", un ingeniero informático que supuestamente logró vulnerar los sistemas de seguridad antisísmicos de los bancos, una pieza clave para ejecutar el plan.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, dirigido por el juez Jorge Ernesto Rodríguez. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Federal de Morón, bajo la dirección del fiscal Sebastián Bassi.