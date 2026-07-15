Orsi contó que habló con Lacalle Pou y negó un consejo para que reduzca su exposición pública: "Sería inaceptable"

Lacalle Pou y Orsi. Foto: archivo FocoUy

El presidente Yamandú Orsi habló este miércoles en rueda de prensa sobre varios temas, y entre ellos fue consultado sobre la reciente conversación telefónica con el exmandatario Lacalle Pou, y un supuesto consejo que le habría dado el líder nacionalista para que se aleje de actividades públicas o reduzca las declaraciones a la prensa, como forma de evitar su exposición tras las polémicas generadas en las últimas semanas por la compra de su camioneta a comienzos de 2025 con un descuento de 25.000 dólares, y la regularización de obras en su casa de Salinas. Orsi negó un consejo de Lacalle Pou en este sentido. “Sería inaceptable”, aseguró.

“Hablo muy seguido con los expresidentes, fundamentalmente con Julio María Sanguinetti y con Lacalle Pou”, dijo Orsi, y agregó: “Con el presidente Lacalle estuve antes de ayer hablando, son conversaciones bastante frecuentes por suerte, porque el Uruguay es así”.

El presidente Orsi contó que habló con el exmandatario Lacalle Pou. "No tengo la cabeza tan cuadrada de no escuchar propuestas", dijo Orsi, y contó también encuentros con el expresidente Sanguinetti.

Informa @Vdelossantos | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/a9lZdTK6Sq — Subrayado (@Subrayado) July 15, 2026 Sobre el supuesto consejo para reducir su exposición pública, Orsi apuntó: “Si eso fuera así es inaceptable, ¿cómo me voy a alejar de la actividad pública cuando tengo la responsabilidad que tengo? No se me ocurre, además, conociendo al presidente Lacalle, no se me ocurre que lo platee”.

“Por supuesto no tengo la cabeza tan cuadrada de no escuchar propuestas, por ejemplo esta semana tuve una reunión con Julio María Sanguinetti, o mis idas a la cachar con Pepe o ahora con Lucía. De lo que dicen uno lo traduce y a veces se transforman en consejos”, comentó, e insistió: “Consejo de que me retire un poco, sería inaceptable”.

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