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Yamandú orsi

Rendición de Cuentas: tras postura de oposición, Orsi dice que espera una reconsideración: "Es negar a los beneficiarios"

“Apuesto al diálogo una y otra vez, espero que se reconsidere eso. Espero el apoyo”, señaló el mandatario luego de que la oposición anunció que no apoyará, en general, la Rendición de Cuentas.

Foto: FocoUy. Conferencia de la Coalición Republicana sobre Rendición de Cuentas, el 9 de julio de 2026.

Foto: FocoUy.

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La Coalición Republicana anunció la semana pasada que no votará, en general, el proyecto de Rendición de Cuentas. El presidente Yamandú Orsi llamó al diálogo en pos de reconsiderar esa postura.

Consultado este miércoles en Torre Ejecutiva, el mandatario dijo: “Apuesto al diálogo una y otra vez, espero que se reconsidere eso. Espero el apoyo porque acá no está en juego una idea o un planteo solamente. Son propuestas concretas, un aumento de transferencias a la población más vulnerable: niños, niñas y adolescentes, fortalecer la seguridad con más personal; estamos hablando de recursos, más recursos para la universidad, para la educación”.

Y agregó: “Creo que negarnos a apoyar eso no es negarse entre partidos sino también a los beneficiarios”.

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“Falta tiempo, se va a conversar, yo soy optimista porque también escuché que hay algunas cosas que sí acompañarían. Acompañar en general y después plantear la diferencia por las negativas, me parece que sería el mejor camino. Mi actitud siempre es tender puentes para llegar a acuerdos”, señaló.

Orsi indicó que no prevé reunirse con representante de Cabildo Abierto porque todos los legisladores tienen las herramientas para la discusión. “Ojalá pongamos foco en la gente que se beneficia”, concluyó.

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