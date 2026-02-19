Clave policial: narcos de Cerro Norte y una historia de violencia y asesinatos de familiares

Estaba siendo investigado por varios disparos que se estaban dando en la zona y finalmente fue imputado y enviado a prisión domiciliaria a la espera del juicio.

Pero la vida de Joel Mattos, con tan solo 24 años, ha estado marcado por la violencia debido al enfrentamiento que mantiene su grupo criminal con Los Albín y Los Suárez, también de Cerro Norte .

El conflicto se recrudeció el 4 de julio de 2024 cuando mataron al padre de Joel en ruta 1 y Camino Cibils, cuando circulaba en su camioneta. Luego ese mismo año, le mataron a un bebé en un ataque con fusiles hacia los pasajes del barrio.

En febrero de 2025 otra vez él y su familia fueron objeto de ataque. Joel iba con su pareja y su hijo de 5 años por Luis Alberto de Herrera y la rambla en Buceo cuando desde una moto lo atacaron, hiriendo a él, a su pareja y a su hijo, pero todos sobrevivieron. Por este hecho fueron imputadas 5 personas, entre ellas Vïctor Albín que fue quien ideó el ataque desde la cárcel.

clave-policial-jueves-víctima

Con la caída de Gabriel Mattos y Joel, la banda de Los Colorados se viene debilitando y la Policía está alerta a una posible reorganización del grupo.