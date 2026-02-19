RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME ESPECIAL

Clave policial: narcos de Cerro Norte y una historia de violencia y asesinatos de familiares

La Policía logró capturar esta semana a Joel Mattos, de 24 años, conocido por ser uno de los líderes de la banda llamada “Los Colorados”.

clave-policial-víctima-victimario

Estaba siendo investigado por varios disparos que se estaban dando en la zona y finalmente fue imputado y enviado a prisión domiciliaria a la espera del juicio.

Pero la vida de Joel Mattos, con tan solo 24 años, ha estado marcado por la violencia debido al enfrentamiento que mantiene su grupo criminal con Los Albín y Los Suárez, también de Cerro Norte.

los-colorados-banda-clave-policial

El conflicto se recrudeció el 4 de julio de 2024 cuando mataron al padre de Joel en ruta 1 y Camino Cibils, cuando circulaba en su camioneta. Luego ese mismo año, le mataron a un bebé en un ataque con fusiles hacia los pasajes del barrio.

clave policial: malvin norte, un barrio peligroso en el que la policia planea acciones por crecimiento de violencia
Seguí leyendo

Clave Policial: Malvín Norte, un barrio peligroso en el que la Policía planea acciones por crecimiento de violencia

En febrero de 2025 otra vez él y su familia fueron objeto de ataque. Joel iba con su pareja y su hijo de 5 años por Luis Alberto de Herrera y la rambla en Buceo cuando desde una moto lo atacaron, hiriendo a él, a su pareja y a su hijo, pero todos sobrevivieron. Por este hecho fueron imputadas 5 personas, entre ellas Vïctor Albín que fue quien ideó el ataque desde la cárcel.

clave-policial-jueves-víctima

Con la caída de Gabriel Mattos y Joel, la banda de Los Colorados se viene debilitando y la Policía está alerta a una posible reorganización del grupo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
inumet

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas
CASO CONEXIÓN GANADERA

Jorge Barrera, abogado de Carrasco e Iewdiukow, anunció que no aceptarán proceso abreviado e irán a juicio

Te puede interesar

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos video
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía video
RENEGOCIACIÓN DE ARAZATÍ

Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía

Dejá tu comentario