Mataron por la espalda a un adolescente de 17 años en Paysandú; investigan si fue durante una pintada

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un disparo en la espalda en la madrugada de este viernes en barrio Norte de la ciudad de Paysandú . De momento, la Policía indicó que hubo una discusión por una pintada y que el menor resultó baleado por una persona que está prófuga.

El homicidio fue en Avenida Roldán y Venezuela, en el norte de la ciudad. Hacia allí se dirigió la Policía, minutos después de la medianoche, por información de que había una persona herida. Al llegar, los efectivos encontraron al adolescente herido grave entre las malezas. Lo trasladaron de urgencia al hospital local.

Los médicos que lo recibieron le diagnosticaron estado grave por una herida de arma de fuego en la espalda, y minutos después informaron su fallecimiento, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Los policías que trabajaron en la escena obtuvieron información de que en el lugar el adolescente participaba de pintadas y que, tras una discusión, fue baleado. El autor del ataque se encuentra prófugo.

La investigación fue derivada a la Fiscalía, que busca esclarecer lo ocurrido.