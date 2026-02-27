Hombre de 70 años grave tras ser golpeado por un adolescente en La Unión.

El hombre de 70 años salió sobre las cuatro de la tarde de un bar ubicado en Camino Carrasco y Zorrilla, en La Unión; cuando fue abordado por un adolescente de 17 años que lo golpeó en la parada de un ómnibus.

El menor estaba acompañado de su hermana de 15 años y por otra adolescente de 17. Tras el golpe, el hombre cayó al piso inconsciente, fue trasladado por una emergencia móvil a un centro de salud donde se le intubó y permanece en estado grave.

Según dijeron testigos a la Policía, el adolescente lo golpeó luego de que el hombre le hiciera un gesto obsceno a su hermana de 15 años, algo que por estas horas es parte de la investigación.

El adolescente quedó a disposición de la Fiscalía especializada, mientras tanto, la Policía investiga el caso con cámaras de vigilancia y testigos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

