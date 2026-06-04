Un detenido tras intensa balacera en el Marconi y enfrentamiento a tiros con la Policía

Un detenido es el saldo de una intensa balacera que se registró el miércoles de noche en el barrio Marconi, con incontables disparos que fueron captados por el sistema Shotspotter de la Policía.

Efectivos de la Guardia Republicana estaban en la intersección de Enrique Castro y Aparicio Sarabia cuando escuchan los disparos, y se trasladan hasta Artagaveytia y Pasaje Cibeles, donde se encontraron con varios delincuentes armados.

Cuando estas personas vieron el móvil de la Republicana comenzaron a disparar sus armas contra los efectivos, que bajaron del vehículo y persiguieron a los delincuentes hacia los pasajes del lugar. Allí mismo hubo un enfrentamiento a tiros con los policías, que pidieron apoyo a efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (DGOE).

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En esa persecución los policías detuvieron a un delincuente de 28 años con tres antecedentes penales, e incautaron una pistola Glock 45 modificada para disparos automáticos con cargador extensible y capacidad para 30 municiones. No hubo policías heridos ni daños a los móviles.

Balaceras de este tipo, con decenas de disparos, se vienen registrando en los últimos días en distintos barrios de Montevideo, como Marconi, Cauceglia, Cotravi o Manga.