Condenaron al hombre que apuñaló y mató a otro en una pelea callejera en el Centro de Montevideo

Un hombre de 29 años y seis antecedentes penales fue condenado este jueves por el homicidio ocurrido el martes de tarde en plena calle en el Centro de Montevideo, cerca del Ministerio del Interior.

Fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión imputado por un delito de homicidio, indicaron fuentes del caso a Subrayado.

El martes de tarde, un hombre de 39 años y con antecedentes penales, caminaba por la calle Río Branco junto a una mujer. Al llegar a un carrito de comidas que hay en la esquina de avenida Uruguay, dos personas lo estaban esperando.

Allí comenzó una pelea que terminó con el hombre apuñalado. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció en horas de la noche.

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