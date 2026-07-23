Un hombre de 29 años y seis antecedentes penales fue condenado este jueves por el homicidio ocurrido el martes de tarde en plena calle en el Centro de Montevideo, cerca del Ministerio del Interior.
Condenaron al hombre que apuñaló y mató a otro en una pelea callejera en el Centro de Montevideo
Fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión imputado por un delito de homicidio, indicaron fuentes del caso.
Fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión imputado por un delito de homicidio, indicaron fuentes del caso a Subrayado.
El martes de tarde, un hombre de 39 años y con antecedentes penales, caminaba por la calle Río Branco junto a una mujer. Al llegar a un carrito de comidas que hay en la esquina de avenida Uruguay, dos personas lo estaban esperando.
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Allí comenzó una pelea que terminó con el hombre apuñalado. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció en horas de la noche.
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