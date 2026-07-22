Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: "Lo que te evita la vacunación es la muerte"

La pediatra y jefa del CTI pediátrico de la Asociación Española, Alicia Fernández, detalló los síntomas del meningococo a los que la población debe estar alerta.

La especialista sostuvo que con la vacunación se apuesta a que en caso de contagio el paciente curse un cuadro leve de la enfermedad y se evite la muerte.

Recordó que a partir del momento de la vacunación deben transcurrir dos semanas para que la persona adquiera las defensas.

Los síntomas varían de acuerdo a la edad del paciente. En esta época del año, de muchos cuadros respiratorios, la fiebre es un elemento frecuente de consulta médica. Pero las meningitis tienen otros síntomas, como intenso dolor de cabeza, acompañado de vómitos y manchas en la piel (púrpuras, puntos rojos como cabezas de alfiler que no desaparecen tras tocarlas).

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