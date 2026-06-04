Balaceras en Las Acacias obligaron a suspender una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol

Video cedido a Subrayado registró el momento de los disparos.

Una práctica de fútbol infantil de AUFI Peñarol fue suspendida en la noche de este miércoles tras balaceras ocurridas en el barrio Las Acacias. Un video que fue cedido a Subrayado captó el momento de los disparos.

Según informaron fuentes de la institución a Subrayado, entre 100 y 150 niños de entre 5 y 12 años entrenaban en el predio ubicado en Torricelli y Possolo cuando comenzaron a escucharse ráfagas de disparos.

Los responsables del entrenamiento les pidieron a los menores que se tiraran al piso tras oír los tiros y ver a un hombre correr por la calle con un arma larga. Además, cerraron el portón que da a la calle hasta que la situación terminó.

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La práctica, que fue entre las 20:00 y las 21:30, fue suspendida de inmediato. No hubo heridos ni se reportaron daños, al menos en la institución.

Tras lo ocurrido, el presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, pidió una reunión con autoridades del Ministerio del Interior.

AUFI es la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil.

Durante la noche de este miércoles también se registraron balaceras en los barrios Marconi y Piedras Blancas.