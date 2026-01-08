RECIBÍ EL NEWSLETTER
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas

El jefe de la Brigada de Guardavidas, Marcelo Simoncelli, dijo a Subrayado que justo había dos funcionarios, que cumplen horario cortado, haciendo surf y escucharon los gritos.

josé-ignacio-demichelis-rescate

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves debido a un cambio en la corriente.

El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, calificó el hecho de dramático ya que fueron rescatados en una zona muy peligrosa y que el puesto más cercano estaba ubicado a 400 metros.

"Estaban ahí justo los compañeros y pudieron ser rescatados sin ninguna novedad", comentó. Y agregó: "Fue un final feliz, pero hemos tenido otros casos que no".

Simoncelli exhortó a los bañistas a ingresar al agua cerca de los puestos de guardavidas.

